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        Kayseri'de öldürdüğü domuzu kamyonetinin arkasına bağlayıp sürükledi

        KAYSERİ'de, öldürdüğü domuzu kamyonetinin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:15
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        Kayseri'de öldürdüğü domuzu kamyonetinin arkasına bağlayıp sürükledi
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        KAYSERİ'de, öldürdüğü domuzu kamyonetinin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen şüpheli, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadaki 'Bir sürücü öldürdüğü domuzu aracının arkasına bağlayarak sürükledi' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kamyonetin sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 'Trafiği tehlikeye atmak' suçundan ceza yazıldı. Ayrıca sürücü hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında da adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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