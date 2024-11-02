Kayserispor-Adana Demirspor: 0-0

SÜPER Lig’in 11’inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile golsüz eşitlikle ayrıldı. Bu sonucusun ardından iç sahada galibiyet hasreti süren sarı-kırmızılılar puanını 9’a, ligdeki ikinci beraberliğini alan konuk ekip ise 2’ye yükseltti.

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