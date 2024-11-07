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        17 yaşındaki kız, erkek arkadaşı tarafından tabancayla bacağından vuruldu

        KAYSERİ'de E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 01:04 Güncelleme: 07.11.2024 - 01:10
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        17 yaşındaki kız, erkek arkadaşı tarafından tabancayla bacağından vuruldu
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        KAYSERİ'de E.K. (17), tartıştığı erkek arkadaşı R.A. (39) tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi, 407’nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, R.A., kız arkadaşı E.K.’nın oturduğu eve gelerek görüşmek istedi. E.K. ve R.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken R.A., tabancayla E.K.’yı bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli R.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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