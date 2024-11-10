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        Erciyes 38 FK – Polatlı 1926 SK: 1-0

        STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Sercan Karaca, Ömer Akman, Muhammed YıldızERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Berkay, İsmail, İhsan, Caner, Gürkan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:51 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:55
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        Erciyes 38 FK – Polatlı 1926 SK: 1-0
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        STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Sercan Karaca, Ömer Akman, Muhammed Yıldız

        ERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Berkay, İsmail, İhsan, Caner, Gürkan (Dk.80 Yaşar), Ayhan (Dk.90 Muhammet, İsmet (Dk.85 Murat), Ziyahan (Dk.46 Ahmet Taner), Ethem (Dk.90 Batuhan), Hüseyin Fıstıkçı

        POLATLI 1926 SK: Tunahan – Uğur, Emir, Osman, Ömer Esenkaya, Emirkan (Dk.90+1 Erkan), Batuhan, Serhat (Dk.78 İlker), Mert, Baran, Mücahit Emre (Dk.70 Ömer Çiçek)

        GOL: Dk. 60 Ahmet Taner (Erciyes 38 FK)

        SARI KART: İsmet (Erciyes 38 FK)

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 10’uncu hafta maçında Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, 1-0’lik skorla Polatlı 1926 SK’yı mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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