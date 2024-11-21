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        Otomobilinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu

        KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 01:01 Güncelleme: 21.11.2024 - 01:05
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        Otomobilinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu
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        KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde N.T., otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak yaralı bulundu.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Apaydın Sokak üzerinde meydana geldi. N.T.'nin bulunduğu 38 AIF 037 otomobilden kim ya da kimler tarafından ateşlendiği bilinmeyen silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, sürücü koltuğunda oturan N.T.'nin yaralandığını belirledi. N.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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