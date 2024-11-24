Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı (3)

OKULLAR1 GÜN TATİL EDİLDİ

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime (Özel eğitim kurumları ve kurslarda dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.