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        Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı (5)

        '800VATANDAŞIMIZA ULAŞARAK MİSAFİRHANELERİMİZE YERLEŞTİRDİK'Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, beraberindeki yetkililerle Pınarbaşı ilçesinde, karla mücadele çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:43 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:45
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        Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı (5)
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        '800VATANDAŞIMIZA ULAŞARAK MİSAFİRHANELERİMİZE YERLEŞTİRDİK'

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, beraberindeki yetkililerle Pınarbaşı ilçesinde, karla mücadele çalışmalarını inceledi. Vali Gökmen Çiçek, katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Kayseri'de kar yağışı gerçekten çok fazla etkili. Ama özellikle tipi ve fırtına Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Kahramanmaraş, Pınarbaşı-Kayseri istikametinde yollarımızı şu an kapatmış durumda. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve Emniyet Müdürlüğümüz gerekli önlemleri alarak yollarda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek ikramında bulundular. Ancak bu bölgedeki trafiği şu an tipi nedeniyle açamamaktayız. Ayrıca yollarda mahsur kalan çok sayıda vatandaşımız vardı, 800 vatandaşımıza ulaşarak Pınarbaşı'nda ve Sarız'daki misafirhanelerimize yerleştirdik. Şu an 3 noktaya daha ulaşmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz oraya da ulaşmak üzere. Ciddi şekilde bir tipi var. Görüş mesafesi çok kısa. Ayrıca köylerimizde çobanlarımızdan ulaşmaya çalıştıklarımız var, AFAD ekiplerimiz ulaşmak üzereler. Karayollarımız, emniyetimiz, jandarmamız, AFAD ekiplerimiz hepsi alandalar. Hemşerilerimizden Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Kahramanmaraş, Pınarbaşı-Kayseri istikametinde yolculuk yapmak isteyenlerden özellikle yola çıkmamalarını istiyorum. Gerçekten bu bölgelerde ciddi bir tipi var, bütün ekiplerimiz alandalar. Türk Kızılay'ımız özellikle ikramlarda bulunmak üzere alandalar. Ulaştığımız bütün hemşerilerimizi misafir etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

        'BİZ GÜN BOYU BURADA OLACAĞIZ'

        Özellikle Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yoğun tipi ve fırtına olduğunu aktaran Vali Çiçek, "Üç bölgede fırtına nedeniyle araçlarımız beklemekte. Ancak o kadar büyük bir fırtına ve tipi var ki bazen greyderlerimiz kara saplanıyor ve zorlanıyorlar. Ama 4-5 kilometreleri kaldı, onlar da inşallah rahat olsunlar. Bu bölgelere de yetişmek üzereyiz. Biz gün boyu burada olacağız. AFAD ekiplerimiz ayrıca Kırkısrak köyümüzde 2 çobanımızın mahsur kaldığı bilgisi var. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün ekiplerimizle alanda olup hiç bir vatandaşımızın sıkıntı çekmemesi için çalışmaya devam edeceğiz. Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Kahramanmaraş, Pınarbaşı-Kayseri, Boğazlıyan-Felahiye, Erciyes-Develi yolları kapalı. Bu yolların kapalı olmasının nedeni fırtına ve tipinin devam ediyor olması" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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