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        Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı (6)

        VALİÇİÇEK: MAHSUR KALAN 1200 KİŞİ KURTARILDIKayseri Valisi Gökmen Çiçek, kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 1200 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:00 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:00
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        Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı (6)
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        VALİÇİÇEK: MAHSUR KALAN 1200 KİŞİ KURTARILDI

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 1200 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. Vali Gökmen Çiçek, katıldığı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir kar, tipi ve fırtınayla karşı karşıyayız. Arkadaşlarımız, büyük bir mücadele veriyor. Şu an için Kayseri-Pınarbaşı, Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Kahramanmaraş yollarımız ve Erciyes yolumuz fırtınadan dolayı kapanmış durumda. Mahsur kalan hemşerilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 1200 vatandaşımıza ulaşıp, misafirhanelerde misafir ederek, kendilerine ikramlarda bulunmaya çalışıyoruz. Ancak hala ulaşmakta olduğumuz vatandaşlarımız var. Özellikle Pınarbaşı ve Sarız'da büyük bir problemimiz var. Kemer bölgesinde vatandaşlarımıza ulaşmak için ekiplerimiz intikal etti. Dört koldan vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için mücadele içindeyiz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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