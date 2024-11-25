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        Hastaneye giderken araçları yolda kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı (2)

        BEBEĞİNADI ALPARSLAN AYAZ OLDUKayseri'nin Bünyan ilçesinde doğum için hastaneye giderken kar yağışı nedeniyle araçları yolda kalan ve bebeğini yardım için gelen jandarma aracında dünyaya getiren D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:20
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        Hastaneye giderken araçları yolda kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı (2)
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        BEBEĞİNADI ALPARSLAN AYAZ OLDU

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğum için hastaneye giderken kar yağışı nedeniyle araçları yolda kalan ve bebeğini yardım için gelen jandarma aracında dünyaya getiren D.Ş. isimli kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. D.Ş.'yi hastanede Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, ziyaret etti.

        Yetkililere teşekkür eden D.Ş.’nin annesi, "Akşam çok memnun kaldım, çok sevindim. Askerimiz sırtındaki ceketine kadar çıkarıp, bize verdi. Allah razı olsun. Sağ olun" diye konuştu. Hakan Dedebağı da, "Biz bunun içi varız" dedi.

        Vali Gökmen Çiçek ise bebeğin adını Alparslan Ayaz koydu. Daha sonra Vali Çiçek, İl Jandarma Komutanı Dedebağı, D.Ş. ve yakınları hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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