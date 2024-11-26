Yaylada mahsur kalan çobana 24 saat sonra ulaşıldı (2)

GEZEREKHAYATTA KALMIŞ

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalıp, ekiplerin çalışmasıyla 24 saat sonra sağ bulunan çoban Sadettin Demirkol (80), nasıl hayatta kaldığını anlattı. Sürekli gezdiğini belirten Demirkol, "Kar bastırdı. Koyunların arasında yatmadım. Yatsam, ölürdüm. Uyusam, şansım yoktu. Üzerimde parke ve yağmurluk vardı. Onları giydim. Ateş yakacak durum yoktu. Üzerim hep buz tutmuştu. Sürekli gezdim. Otursam, uyusaydım şansım yoktu" dedi.