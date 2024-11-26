Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İnternet üzerinden sahte tatil turu dolandırıcılığında 8 gözaltı

        KAYSERİ'de internet siteleri üzerinden sahte tatil turları ilanıyla vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnternet üzerinden sahte tatil turu dolandırıcılığında 8 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de internet siteleri üzerinden sahte tatil turları ilanıyla vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden tatil turları düzenlenmesi ile ilgili ilan verip vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.E.P. (20), F.Y. (39), A.M.Y. (19), S.S. (45), M.E.S. (19), M.K. (23), A.H. (34) ve Ö.Y. (43) yakalandı. Yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 2 bilgisayar, 10 sim kart ve 2 flaş bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de tatil ilanıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 8 za...
        Kayseri'de tatil ilanıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 8 za...
        Felahiye'de bağımlılıkla mücadele semineri verildi
        Felahiye'de bağımlılıkla mücadele semineri verildi
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kocasinan Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Kocasinan Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Kayseri'nin tek ciltçisi, 42 yıldır tarihi kitapları onarıyor
        Kayseri'nin tek ciltçisi, 42 yıldır tarihi kitapları onarıyor
        Melikgazi Belediyesi ihaleyle arsa satışı yapacak
        Melikgazi Belediyesi ihaleyle arsa satışı yapacak