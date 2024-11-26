İnternet üzerinden sahte tatil turu dolandırıcılığında 8 gözaltı
KAYSERİ'de internet siteleri üzerinden sahte tatil turları ilanıyla vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ'de internet siteleri üzerinden sahte tatil turları ilanıyla vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden tatil turları düzenlenmesi ile ilgili ilan verip vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.E.P. (20), F.Y. (39), A.M.Y. (19), S.S. (45), M.E.S. (19), M.K. (23), A.H. (34) ve Ö.Y. (43) yakalandı. Yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 2 bilgisayar, 10 sim kart ve 2 flaş bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
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