Drift yapan ve diğer kurallara uymayan 5 sürücüye 180 bin TL ceza

KAYSERİ'de drift yapan ve diğer trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne toplam 180 bin 581 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve vatandaşların ihbarları üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda drift yaptığı ve başka trafik kurallarına da uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsü tespit edildi. Sürücülere toplam 180 bin 581 TL ceza uygulandı. Ayrıca sürücü belgelerine el konularak, araçlar trafikten menedildi.