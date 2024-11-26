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        Drift yapan ve diğer kurallara uymayan 5 sürücüye 180 bin TL ceza

        KAYSERİ'de drift yapan ve diğer trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne toplam 180 bin 581 TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:27 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:30
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        Drift yapan ve diğer kurallara uymayan 5 sürücüye 180 bin TL ceza
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        KAYSERİ'de drift yapan ve diğer trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne toplam 180 bin 581 TL ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve vatandaşların ihbarları üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda drift yaptığı ve başka trafik kurallarına da uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsü tespit edildi. Sürücülere toplam 180 bin 581 TL ceza uygulandı. Ayrıca sürücü belgelerine el konularak, araçlar trafikten menedildi.

        Öte yandan sürücüler hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlemler başlatıldığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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