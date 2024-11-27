Tartıştığı 2 komşusunu tabancayla vurdu

KAYSERİ'de A.C., tartıştığı komşuları M.Ö. ve E.Ö.’yü tabancayla vurdu. A.C. olay sonrası kaçarken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda komşu olan A.C. ile M.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C., üzerinde bulunan tabanca ile M.Ö.’yü karnından, aynı evde bulunan E.Ö.’yü ise bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olay yerinden kaçan A.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.