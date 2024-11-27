Soğanlı Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya'ya dahil edildi
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Soğanlı Vadisi, Resmi Gazetede yayınlanan kararla Kapadokya Alanı'na dahil edildi.
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Soğanlı Vadisi, Resmi Gazetede yayınlanan kararla Kapadokya Alanı’na dahil edildi.
Yeşilhisar ilçesinde yer alan Soğanlı Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya Alanı'na dahil edildi. Resmi Gazetede yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:
“Ekli harita ve koordinat listesinde belirtilen alanın Kapadokya Alanı‘na dahil edilmesine, 7174 sayılı Kapadokya Alanı hakkında kanunun 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.”
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