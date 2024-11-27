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        Soğanlı Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya'ya dahil edildi

        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Soğanlı Vadisi, Resmi Gazetede yayınlanan kararla Kapadokya Alanı'na dahil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:30 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:35
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        Soğanlı Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya'ya dahil edildi
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        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Soğanlı Vadisi, Resmi Gazetede yayınlanan kararla Kapadokya Alanı’na dahil edildi.

        Yeşilhisar ilçesinde yer alan Soğanlı Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya Alanı'na dahil edildi. Resmi Gazetede yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

        “Ekli harita ve koordinat listesinde belirtilen alanın Kapadokya Alanı‘na dahil edilmesine, 7174 sayılı Kapadokya Alanı hakkında kanunun 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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