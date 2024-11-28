Eski sevgilisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

KAYSERİ'de tartıştığı eski sevgilisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül'ü (43), av tüfeğiyle vurarak öldüren Mustafa Bozkurt (45) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 6 Eylül'de saat 08.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül ile arkadaşı Mustafa Bozkurt arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanındaki av tüfeğiyle Gül'ü vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hatice Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan Bozkurt, evinde, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hatice Gül'ün, 'Tehdit' ve 'Israrlı takip'ten şikayetçi olduğu Mustafa Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın da ağustos ayı sonunda bittiği belirtildi. Mustafa Bozkurt’un, Gül ile eskiden aynı iş yerinde çalıştığı, yaklaşık 7 ay önce ayrılıp başka yerde çalışmaya başladığı öğrenildi. İDDİANAME HAZIRLANDI

Mustafa Bozkurt hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, Mustafa Bozkurt'un Hatice Gül servisten indikten sonra hemen peşine elinde av tüfeği ile birlikte koşarak fabrikanın ana giriş kapısından içeri girdiği, Hatice Gül'ün arkası dönük olduğu sıra 1 el maktulün üst kısmına ateş ettiği, Gül'ün önünü döndüğü, Bozkurt'un ateş etmeye devam ettiği, Hatice'nin yere düştüğünde Mustafa Bozkurt'un 3-4 el daha yerde ateş ettiği, çevredeki diğer kişilerin panik ile sağa sola kaçıştığı, ardından şüphelinin fabrikanın ana giriş kapısından çıkıp, olay yerine geldiği araca binerek uzaklaştığına vurgu yapıldı.

'KÜFRETTİĞİ İÇİN SİNİRİME YENİK DÜŞTÜM' İddianamede ifadesine de yer verilen ve pişman olduğunu söyleyen Mustafa Bozkurt, "Akşam konuştuk. Bir gün sonra buluşmak için anlaştık. Bekledim, gelmedi. Aradım. Küfretti. Olay günü sabah işe gitmeden ben uyandırdım. Sürekli sabahları işe ben kaldırırdım. Evlenmeyi düşünüyorduk. Araba ile bekledim, gelmedi. Sonra olay günü de bana küfretti. Tüfeğimi alıp fabrikaya gittim. Küfrettiği için sinirime yenik düştüm” dedi.