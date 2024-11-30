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        Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

        KAMUOYUNDA Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle uçakta rahatsızlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:25
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        Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı
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        KAMUOYUNDA Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle uçakta rahatsızlandı. Kayseri'de hastaneye kaldırılan Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde bu akşam düzenlenecek sohbet programı dolayısıyla hava yoluyla Kayseri’ye gelen Ahmet Mahmut Ünlü, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle uçakta rahatsızlandı. Uçağın iniş yaptıktan sonra Ünlü, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ünlü, doktorların müdahalesinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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