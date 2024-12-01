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        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 ölü (5)

        KİMLİKLERİBELLİ OLDUKayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 işçinin Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 01:08 Güncelleme: 01.12.2024 - 01:08
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        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 ölü (5)
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        KİMLİKLERİBELLİ OLDU

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 işçinin Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İ.O.K. (40) isimli kişiler olduğu belirlendi. İşçilerin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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