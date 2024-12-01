Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 ölü (5)

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 işçinin Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İ.O.K. (40) isimli kişiler olduğu belirlendi. İşçilerin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.