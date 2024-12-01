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        Kayseri'de otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde otomobille yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada Hüseyin (39) ve Emine B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:30
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        Kayseri'de otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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        KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde otomobille yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada Hüseyin (39) ve Emine B. (33) çifti hayatını kaybederken, 10 yaşındaki çocukları E.B. ise yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CYN 144 plakalı yolcu otobüsüyle Hüseyin B.'nin (39) kullandığı 38 EJ 473 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otobüs park halindeki 34 LU 0053 plakalı başka bir yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsüyle eşi Emine B. ve 10 yaşındaki oğlu E.B. araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan aileyi çıkarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin ve Emine B. çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Çiftin yaralanan çocukları E.B. ise ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çiftin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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