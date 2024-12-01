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        Erciyes 38 FK – Ağrı 1970 Spor : 2-5

        STAD:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Sinan Dereci, Coşkun Yalçın, Mehmet ŞenkayaERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Taner (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:05
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        Erciyes 38 FK – Ağrı 1970 Spor : 2-5
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        STAD:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Sinan Dereci, Coşkun Yalçın, Mehmet Şenkaya

        ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Taner (Dk.85 Gürkan), Berkay (Dk.85 Ziyahan), İsmail, İhsan Uğur, Caner, İsmet (Dk.71 Ayhan), Hüseyin Ekici, Ethem (Dk.71 Ekrem), Hüseyin Fındıkçı, Fevzi Can

        AĞRI 1970 SPOR: Vedat – Mahmut, Emir, Hivan (Dk.61 Enes), Emre, Ahmet (Dk.75 Oğuzhan), Hüseyin Bektaş, Efe, Hüseyin Mevlütoğlu (Dk.61 Habib), Osman

        GOLLER: Dk.24 İhsan Uğur ve Dk.45 Hüseyin Fındıkçı (Erciyes 38 FK) Dk.27 – Dk.84 penaltıdan Osman, Dk.58 penaltıdan – Dk.90+5 Emre, Dk.69 Barış (Ağrı 1970 Spor)

        SARI KART: Fevzi Can, İhsan Uğur (Erciyes 38 FK) Emir, Hivan, Hüseyin Bektaş, Habib, Emre (Ağrı 1970 Spor)

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 13’üncü hafta maçında Kayseri ekibi Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Ağrı 1970 Spor’a 5-2’lik skorla mağlup oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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