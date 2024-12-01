Erciyes 38 FK – Ağrı 1970 Spor : 2-5
STAD:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Sinan Dereci, Coşkun Yalçın, Mehmet ŞenkayaERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Taner (Dk.
STAD:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Sinan Dereci, Coşkun Yalçın, Mehmet Şenkaya
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Taner (Dk.85 Gürkan), Berkay (Dk.85 Ziyahan), İsmail, İhsan Uğur, Caner, İsmet (Dk.71 Ayhan), Hüseyin Ekici, Ethem (Dk.71 Ekrem), Hüseyin Fındıkçı, Fevzi Can
AĞRI 1970 SPOR: Vedat – Mahmut, Emir, Hivan (Dk.61 Enes), Emre, Ahmet (Dk.75 Oğuzhan), Hüseyin Bektaş, Efe, Hüseyin Mevlütoğlu (Dk.61 Habib), Osman
GOLLER: Dk.24 İhsan Uğur ve Dk.45 Hüseyin Fındıkçı (Erciyes 38 FK) Dk.27 – Dk.84 penaltıdan Osman, Dk.58 penaltıdan – Dk.90+5 Emre, Dk.69 Barış (Ağrı 1970 Spor)
SARI KART: Fevzi Can, İhsan Uğur (Erciyes 38 FK) Emir, Hivan, Hüseyin Bektaş, Habib, Emre (Ağrı 1970 Spor)
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 13’üncü hafta maçında Kayseri ekibi Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Ağrı 1970 Spor’a 5-2’lik skorla mağlup oldu.
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