Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin soruşturmada 5 gözaltı (2)
FABRİKAMÜDÜRÜ TUTUKLANDIKayseri'de mobilya fabrikasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, fabrika müdürü tutuklandı.
FABRİKAMÜDÜRÜ TUTUKLANDI
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, fabrika müdürü tutuklandı.
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