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        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin soruşturmada 5 gözaltı (2)

        FABRİKAMÜDÜRÜ TUTUKLANDIKayseri'de mobilya fabrikasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, fabrika müdürü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:47 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:47
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        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin soruşturmada 5 gözaltı (2)
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        FABRİKAMÜDÜRÜ TUTUKLANDI

        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, fabrika müdürü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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