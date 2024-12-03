Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        KAYSERİ'dekızı Buse Erkin'i (23) bıçaklayarak öldüren Yunus Yılmaz (48) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'dekızı Buse Erkin'i (23) bıçaklayarak öldüren Yunus Yılmaz (48) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        Olay, 3 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yılmaz, evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin'in yanına gitti. Baba ve kızı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz ise kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Yılmaz tedavisinin ardından tutuklanırken, kızı Buse Erkin olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Tutuklanan baba Yılmaz'ın, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'Kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'Kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        DAVA AÇILDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, baba Yılmaz hakkında 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanık Yılmaz ile ölen Buse Erkin'in başka suçtan tutuklu kocası D.E. hazır bulundu. Duruşmada sanık Yılmaz'ın babası M.Y. de tanık olarak dinlendi. Görgüye dayalı bir bilgisi olmadığını ancak eşinin anlattığı kadar bilgi sahibi olduğunu söyleyen tanık M.Y., "İkisi de benim evladım. Büyük bir kışkırtma var. Sağlık sorunlarım olduğu için evden çıkamadım. Küfrediyorlardı. İkisi de sözümden almazdı. Torunumla babası arasında eşiyle evlendiği için sorun olmuştu. Babası bu evliliğe sıcak bakmamıştı" dedi.

        ÖLEN ERKİN'İN EŞİ: ŞİKAYETÇİYİM

        Ölen Buse Erkin’in başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan kocası D.E. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Ailesi bizim sevgimize karşıydı. Gerçekten birbirimizi sevdik. Zaman zaman sorunlarımız oldu. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmadı. 1 tane evladım var. Ne söylesem boş. Bu hale gelmesini asla istemedim. Mağdur oldum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

        'PANİĞE KAPILDIM'

        Pişman olduğunu söyleyen sanık Yunus Yılmaz, "Kızım kocasını çok seviyordu. Fazla ceza alacağını öğrenince bana kızdı ve saldırdı. Asla öldürme kastım yoktu. Paniğe kapılıp, kendimi korumak istedim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi. Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanık Yılmaz'ın 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi ile duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası

        Benzer Haberler

        AGÜ ile KTO arasında iklim değişikliğiyle mücadele protokolü imzalandı
        AGÜ ile KTO arasında iklim değişikliğiyle mücadele protokolü imzalandı
        Kayseri'de yaz meyvesi erik ve kirazın fiyatı, çeyrek altını geçti
        Kayseri'de yaz meyvesi erik ve kirazın fiyatı, çeyrek altını geçti
        Tarihi Gön Han, restorasyonun ardından etkinliklere ev sahipliği yapacak
        Tarihi Gön Han, restorasyonun ardından etkinliklere ev sahipliği yapacak
        Kayseri'de 2024 yılının 11 ayında 31 milyon TL değerinde su kayıp kaçağı ön...
        Kayseri'de 2024 yılının 11 ayında 31 milyon TL değerinde su kayıp kaçağı ön...
        Büyükkılıç, Malazgirt Bulvarı'ndaki yolun yenilenerek trafiğe açıldığını bi...
        Büyükkılıç, Malazgirt Bulvarı'ndaki yolun yenilenerek trafiğe açıldığını bi...
        Hayatını "madalya avcısı" görme engelli kızına adadı
        Hayatını "madalya avcısı" görme engelli kızına adadı