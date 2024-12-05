Lösemili çocuklar, üniversiteli gönüllülerin müzik dinletisi ile moral buluyor

KAYSERİ'de Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'nde (KANKA) tedavi gören lösemili çocuklar, her hafta Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nden gönüllü gelen öğrencilerden müzik dinleyerek moral buluyor.

Kayseri'deki KANKA Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklar, zorlu tedavi süreçlerinde müzikle moral buluyor. Her hafta ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden gönüllü öğrenciler, hastaneye gelerek çocuklara müzik dinletisi sunuyor. Bu etkinlik, kemik iliği nakil servisinde tedavi gören ve tedavi süreçleri boyunca odalarından çıkamayan çocuklar için moral kaynağı oluyor. Çocuklar müzik dinletisi ile eğlenceli zamanlar geçiriyor.

'BU MÜZİK HERKES İYİ GELDİ' Hastanede görev yapan Uzman Psikolog Begüm Fatma Kıryar, "Güzel Sanatlar Fakültesi topluma hizmet dersi kapsamında hocalar 'Ne yapabiliriz' diye gelmişlerdi. Bu fikir aklıma o zaman geldi. Kemik iliği nakli servisinde tam izolasyon var. Çocuklar nakle girdiklerinde bir daha odadan çıkmaları nakil bitene kadar maalesef yasak. Bu 35 günle 3 ay arasında bazen 6 ay sürecinde değişebiliyor. Çocuklar hiçbir yere çıkamıyorlar ve katımıza ziyaretçi tamamen yasak. Giriş-çıkış yok. Çocuklar sağlık personel dışında hiç kimseyle görüşmüyorlar. Haftada 1 gün, bazen 2 gün gelen öğrencileri giydiriyoruz. Tamamen dezenfekte olduktan sonra odalara girmeden servis koridorunda müzik dinletisi yapıyorlar. En azından servise bir neşe, enerji gelir, bazen çocuk şarkıları bazen neşeli şarkılar çalarak çocukların duygu durumlarını yükseltmeye çalışırız diye düşünüp, öyle başladık. Çocuklar, anneler ve gönüllü öğrenciler, bu durumdan çok memnun. Çok güzel geri dönüşler aldık. Çünkü burası çok sessiz, hiçbir ses yok. Herkes odasında. Giriş yok, çıkış yok. Bu müzik herkese iyi geldi. Çok olumlu tepkileri aldık" dedi.

'YÜREKLERE DOKUNMAK BİZE HUZUR VERİYOR' Okul dersi kapsamında her hafta hastaneye gelip, müzik dinletisi gerçekleştiren öğrencilerden Ayşe Nisan Çayan, "Burada çocuklara ve ailelerine müzikle terapi tarzında sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Sosyal sorumluluğumuzda buradaki sıkıcı ortamdan, hastane ortamından onları birazcık uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Geri dönüşler çok güzel, aileler çok eğleniyor. Çocuklar çok eğleniyor, keyif alıyorlar. Onlar mutlu olunca biz de çok keyif alıyoruz. Bazen aksaklıklar olsa da her hafta düzenli gelmeye çalışıyoruz. Burada olmak, bizi mutlu hissettiriyor. Buradaki insanların kalbine dokunmak, yüreklere dokunmak bize huzur veriyor. Bu bizim sosyal sorumluluk projemiz. Sosyal sorumluluk projesi için buraya geliyoruz" diye konuştu.