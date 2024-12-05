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        Lösemili çocuklar, üniversiteli gönüllülerin müzik dinletisi ile moral buluyor

        KAYSERİ'de Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'nde (KANKA) tedavi gören lösemili çocuklar, her hafta Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nden gönüllü gelen öğrencilerden müzik dinleyerek moral buluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:55
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        Lösemili çocuklar, üniversiteli gönüllülerin müzik dinletisi ile moral buluyor
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        KAYSERİ'de Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'nde (KANKA) tedavi gören lösemili çocuklar, her hafta Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nden gönüllü gelen öğrencilerden müzik dinleyerek moral buluyor.

        Kayseri'deki KANKA Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklar, zorlu tedavi süreçlerinde müzikle moral buluyor. Her hafta ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden gönüllü öğrenciler, hastaneye gelerek çocuklara müzik dinletisi sunuyor. Bu etkinlik, kemik iliği nakil servisinde tedavi gören ve tedavi süreçleri boyunca odalarından çıkamayan çocuklar için moral kaynağı oluyor. Çocuklar müzik dinletisi ile eğlenceli zamanlar geçiriyor.

        'BU MÜZİK HERKES İYİ GELDİ'

        Hastanede görev yapan Uzman Psikolog Begüm Fatma Kıryar, "Güzel Sanatlar Fakültesi topluma hizmet dersi kapsamında hocalar 'Ne yapabiliriz' diye gelmişlerdi. Bu fikir aklıma o zaman geldi. Kemik iliği nakli servisinde tam izolasyon var. Çocuklar nakle girdiklerinde bir daha odadan çıkmaları nakil bitene kadar maalesef yasak. Bu 35 günle 3 ay arasında bazen 6 ay sürecinde değişebiliyor. Çocuklar hiçbir yere çıkamıyorlar ve katımıza ziyaretçi tamamen yasak. Giriş-çıkış yok. Çocuklar sağlık personel dışında hiç kimseyle görüşmüyorlar. Haftada 1 gün, bazen 2 gün gelen öğrencileri giydiriyoruz. Tamamen dezenfekte olduktan sonra odalara girmeden servis koridorunda müzik dinletisi yapıyorlar. En azından servise bir neşe, enerji gelir, bazen çocuk şarkıları bazen neşeli şarkılar çalarak çocukların duygu durumlarını yükseltmeye çalışırız diye düşünüp, öyle başladık. Çocuklar, anneler ve gönüllü öğrenciler, bu durumdan çok memnun. Çok güzel geri dönüşler aldık. Çünkü burası çok sessiz, hiçbir ses yok. Herkes odasında. Giriş yok, çıkış yok. Bu müzik herkese iyi geldi. Çok olumlu tepkileri aldık" dedi.

        'YÜREKLERE DOKUNMAK BİZE HUZUR VERİYOR'

        Okul dersi kapsamında her hafta hastaneye gelip, müzik dinletisi gerçekleştiren öğrencilerden Ayşe Nisan Çayan, "Burada çocuklara ve ailelerine müzikle terapi tarzında sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Sosyal sorumluluğumuzda buradaki sıkıcı ortamdan, hastane ortamından onları birazcık uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Geri dönüşler çok güzel, aileler çok eğleniyor. Çocuklar çok eğleniyor, keyif alıyorlar. Onlar mutlu olunca biz de çok keyif alıyoruz. Bazen aksaklıklar olsa da her hafta düzenli gelmeye çalışıyoruz. Burada olmak, bizi mutlu hissettiriyor. Buradaki insanların kalbine dokunmak, yüreklere dokunmak bize huzur veriyor. Bu bizim sosyal sorumluluk projemiz. Sosyal sorumluluk projesi için buraya geliyoruz" diye konuştu.

        'ONLARI SANATLA BULUŞTURUYORUZ'

        Gönüllü öğrencilerden Sıla Çavuş da "Buradaki çocuklara, ailelere ve doktorlara müzik dinletisi yaparak, enerjilerini yükselttiğimizi düşünüyorum. Geri dönüşler çok enerjik. Bence çocuklar da hiç sıkılmıyor. Doktorlar tanıyorlar. Giriyoruz, müziğimizi yapıyoruz. Bizim için de keyifli oluyor. Aileler çok mutlu. Bizimle çok ilgileniyorlar. Çocuklara çok fazla yaklaşamasak da camdan onlara el sallıyoruz. Müziğimizi dinletiyoruz. Onları sanatla buluşturuyoruz. Başta benim için çok zordu. Çünkü duygusal bir insanım. Burada bir şeyler yapmak, çocukları görmek, bir şeyler bekliyorlar ve zor bir hayat yaşıyorlar. Burada bir şeyler yapmak, bana zor geldi hatta arkadaşlarıma bir daha gelemeyeceğimi söyledim. Sonra bunun normal olduğunu ve belki onlar için umut olacağımızı ya da gelecek için bir şeyler hissettirebileceğimizi düşündüm. O yüzden devam ediyorum ve çok keyif alıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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