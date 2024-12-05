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        Öğrenci servis midibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanmıştı, kurtarılamadı (2)

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDINevşehir'in Ürgüp ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Semiha Durakçı'nın (52) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:45 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:50
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        Öğrenci servis midibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanmıştı, kurtarılamadı (2)
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        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Semiha Durakçı'nın (52) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Durakçı'nın cenazesi, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Başköy Mahallesi'ne getirildi. Durakçı için burada cenaze namazı kılındı. Durakçı, namazın ardından toprağa verildi. Cenazeye Semiha Durakçı’nın ailesi ve yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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