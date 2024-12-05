Öğrenci servis midibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanmıştı, kurtarılamadı (2)

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Semiha Durakçı'nın (52) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Durakçı'nın cenazesi, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Başköy Mahallesi'ne getirildi. Durakçı için burada cenaze namazı kılındı. Durakçı, namazın ardından toprağa verildi. Cenazeye Semiha Durakçı’nın ailesi ve yakınları katıldı.

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