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        Kayserispor 9.5 ay sonra ilk iç saha galibiyetini aldı

        SÜPER Lig'de mücadele eden Kayserispor, geçen sezon evinde kazandığı MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından çıktığı 12'nci iç saha karşılaşmasında Alanyaspor'u 2-0 yenerek sahasında 9 ay 14 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:10
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        Kayserispor 9.5 ay sonra ilk iç saha galibiyetini aldı
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        SÜPER Lig'de mücadele eden Kayserispor, geçen sezon evinde kazandığı MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından çıktığı 12'nci iç saha karşılaşmasında Alanyaspor'u 2-0 yenerek sahasında 9 ay 14 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

        Süper Lig’de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren ve transfer yasağı bulunan Kayserispor, Süper Lig'in 15'inci haftasında çıktığı Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından hem bu yılın ilk iç saha galibiyetini, hem de 11 maç sonra kendi evinde ilk kez 3 puan ile tanışmanın sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı takım ligde en son geçen sezon 24 Şubat'ta oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3-2'lik üstünlükle sahadan ayrılmış ve aradan geçen 9 ay 14 günlük süre boyunca kendi sahasında taraftarının yüzünü güldürememişti. Kulüp tarihinin en uzun galip gelememe serisini yakalayan Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde bu seriyi sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Ankaragücü karşısında elde edilen iç saha galibiyetinin ardından bugüne kadar çıktığı 11 karşılaşmada 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi. Dün oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sahadan üstünlükle ayrılan Kayserispor, 288 gün süren iç saha galibiyeti hasretini de sona erdirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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