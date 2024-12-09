Kayserispor 9.5 ay sonra ilk iç saha galibiyetini aldı

SÜPER Lig'de mücadele eden Kayserispor, geçen sezon evinde kazandığı MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından çıktığı 12'nci iç saha karşılaşmasında Alanyaspor'u 2-0 yenerek sahasında 9 ay 14 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig’de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren ve transfer yasağı bulunan Kayserispor, Süper Lig'in 15'inci haftasında çıktığı Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından hem bu yılın ilk iç saha galibiyetini, hem de 11 maç sonra kendi evinde ilk kez 3 puan ile tanışmanın sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı takım ligde en son geçen sezon 24 Şubat'ta oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3-2'lik üstünlükle sahadan ayrılmış ve aradan geçen 9 ay 14 günlük süre boyunca kendi sahasında taraftarının yüzünü güldürememişti. Kulüp tarihinin en uzun galip gelememe serisini yakalayan Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde bu seriyi sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Ankaragücü karşısında elde edilen iç saha galibiyetinin ardından bugüne kadar çıktığı 11 karşılaşmada 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi. Dün oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sahadan üstünlükle ayrılan Kayserispor, 288 gün süren iç saha galibiyeti hasretini de sona erdirdi.