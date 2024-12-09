Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Isparta’da eğitim uçuşu sırasında UH-1 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 6 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli’nin acı haberi, Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi’nde yaşayan annesi Duriye Baydilli’ye yetkililer tarafından verildi. Şehit Baydilli'nin baba evine Türk bayrağı asıldı. Evli, 2 çocuk babası Baydilli’nin yarın Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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