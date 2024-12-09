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        Kayseri'ye şehit ateşi düştü

        ISPARTA'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan UH-1 tipi askeri helikopterde şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) acı haberi, memleketi Kayseri'de yaşayan annesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:19 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:25
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        Kayseri'ye şehit ateşi düştü
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        ISPARTA’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan UH-1 tipi askeri helikopterde şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli’nin (52) acı haberi, memleketi Kayseri’de yaşayan annesine ulaştı.

        Isparta’da eğitim uçuşu sırasında UH-1 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 6 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli’nin acı haberi, Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi’nde yaşayan annesi Duriye Baydilli’ye yetkililer tarafından verildi. Şehit Baydilli'nin baba evine Türk bayrağı asıldı. Evli, 2 çocuk babası Baydilli’nin yarın Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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