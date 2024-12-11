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        Şehit Tuğgeneral Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

        ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:49 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:55
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        Şehit Tuğgeneral Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
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        ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit Tuğgeneral Baydilli için Kalemkırdı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene Vali Gökmen Çiçek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi partilerin temsilcileri, anne Düriye, eşi Filiz, oğulları Keremcan ve Kaan Baydilli, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede şehit yakınları, tabut başında gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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