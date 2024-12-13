Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        2 kardeşin öldürülmesi davasında tutuklu sanığa haksız tahrik indirimiyle 25 yıl hapis

        KAYSERİ'de Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ahmed Alhalaf (29) ile kardeşi Muhammed Alhalaf'ın (26) tüfekle öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu, 5 sanıklı davada karar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kardeşin öldürülmesi davasında tutuklu sanığa haksız tahrik indirimiyle 25 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ahmed Alhalaf (29) ile kardeşi Muhammed Alhalaf'ın (26) tüfekle öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu, 5 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hüseyin El Hammud'u 2 farklı öldürme eyleminden hâksiz tahrik indirimiyle ayrı ayrı 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Olay, geçen yıl 24 Kasım'da saat 21.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmed Alhalaf ile kardeşi Muhammed Alhalaf, tüfekle vuruldu. İhbarla adrese sevk edilen ekipler, 2 kardeşin öldüğünü belirledi. Kayseri Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerin ardından kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Suriye'ye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin El Hammud, kardeşi Beşşar El Hammud, Abdul Hamid Alhıs, Usame H., Abdulmelik El H. ve Mahmuood Alk H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Hüseyin El Hammud'un 2 kardeşi öldürdüğü, tartışmanın da borç meselesi yüzünden çıktığı belirtildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin El Hammud tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlenirken, Usame H.’nin dosyası ayrıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 5 şüpheli hakkında 'Kasten adam öldürme', 'Kasten adam öldürmeye yardım etme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından çeşitli cezalar istendi.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin El Hammud hazır bulunurken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı. Tercüman eşliğinde ifade veren tutuklu sanık Hammud, "Bu olay yaşansın istemedim. Saldırdılar, beni öldüreceklerdi. Mahkemenizce verilecek karara saygı duyuyorum. Pişmanım" dedi.

        KARAR VERİLDİ

        Mahkeme heyeti tutuklu sanık Hüseyin El Hammud'u, Ahmed Alhalaf ile kardeşi Muhammed Alhalaf'a karşı eylemlerinden dolayı 'Kasten adam öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak ayrı ayrı 2 kez 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Hammud'un tutuksuz yargılanan kardeşi Beşşar El Hammud'un ise aynı suçtan beraatine hükmetti. Mahkeme, 2 sanığa 1 yıl 8’er ay hapis, diğer sanığa ise 3 bin TL para cezası verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de özel halk otobüsündeki hırsızlık anı kamerada; şüpheli yakalandı
        Kayseri'de özel halk otobüsündeki hırsızlık anı kamerada; şüpheli yakalandı
        Kayseri'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 9'...
        Kayseri'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 9'...
        Fırıncının öldürüldüğü olayda gözaltı sayısı 9'a çıktı; kavga kameraya yans...
        Fırıncının öldürüldüğü olayda gözaltı sayısı 9'a çıktı; kavga kameraya yans...
        Halk otobüsünde hırsızlık yapan zanlı yakalandı
        Halk otobüsünde hırsızlık yapan zanlı yakalandı
        Yaya geçidinde "omuz atma" kavgasında bir genç bıçakla yaralandı
        Yaya geçidinde "omuz atma" kavgasında bir genç bıçakla yaralandı