2 kardeşin öldürülmesi davasında tutuklu sanığa haksız tahrik indirimiyle 25 yıl hapis

KAYSERİ'de Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ahmed Alhalaf (29) ile kardeşi Muhammed Alhalaf'ın (26) tüfekle öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu, 5 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hüseyin El Hammud'u 2 farklı öldürme eyleminden hâksiz tahrik indirimiyle ayrı ayrı 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, geçen yıl 24 Kasım'da saat 21.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmed Alhalaf ile kardeşi Muhammed Alhalaf, tüfekle vuruldu. İhbarla adrese sevk edilen ekipler, 2 kardeşin öldüğünü belirledi. Kayseri Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerin ardından kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Suriye'ye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin El Hammud, kardeşi Beşşar El Hammud, Abdul Hamid Alhıs, Usame H., Abdulmelik El H. ve Mahmuood Alk H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Hüseyin El Hammud'un 2 kardeşi öldürdüğü, tartışmanın da borç meselesi yüzünden çıktığı belirtildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin El Hammud tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlenirken, Usame H.’nin dosyası ayrıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 5 şüpheli hakkında 'Kasten adam öldürme', 'Kasten adam öldürmeye yardım etme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından çeşitli cezalar istendi. KARAR DURUŞMASI YAPILDI