Erciyes 38 FK – Kırıkkale FK: 0-2
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Erdal Yılmaz, Servet Bozkurt, Ogün KeleşERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Taner (Dk.
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Servet Bozkurt, Ogün Keleş
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Taner (Dk. 79 Yaşar), Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk. 53 Gürkan), Caner (Dk. 89 Ziyahan), İsmet, Hüseyin Ekici, Ethem (Dk. 53 Ekrem), Hüseyin Fındıkçı
KIRIKKALE FK: Furkan - Emre Tosun, Seyit Mehmet (Dk. 90+1 Berkay), Abdülkadir, Muharrem, Nurettin (Dk. 84 Nuri), Buğra, Emre Keleşoğlu, Yıldıray (Dk. 90+1 Fırat), Osman (Dk. 90+2 Mehmet), Emir
GOLLER: Dk. 39 Buğra, Dk. 90+4 Berkay (Kırıkkale FK)
SARI KARTLAR: İsmet, İhsan Uğur (Erciyes 38 FK) Nuri, Yıldıray (Kırıkkale FK)
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 15’inci hafta maçında Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Kırıkkale FK’ya 2-0’lık skorla mağlup oldu.
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