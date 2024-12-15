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        Erciyes 38 FK – Kırıkkale FK: 0-2

        STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Erdal Yılmaz, Servet Bozkurt, Ogün KeleşERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Taner (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:34 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:40
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        Erciyes 38 FK – Kırıkkale FK: 0-2
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        STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Servet Bozkurt, Ogün Keleş

        ERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Taner (Dk. 79 Yaşar), Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk. 53 Gürkan), Caner (Dk. 89 Ziyahan), İsmet, Hüseyin Ekici, Ethem (Dk. 53 Ekrem), Hüseyin Fındıkçı

        KIRIKKALE FK: Furkan - Emre Tosun, Seyit Mehmet (Dk. 90+1 Berkay), Abdülkadir, Muharrem, Nurettin (Dk. 84 Nuri), Buğra, Emre Keleşoğlu, Yıldıray (Dk. 90+1 Fırat), Osman (Dk. 90+2 Mehmet), Emir

        GOLLER: Dk. 39 Buğra, Dk. 90+4 Berkay (Kırıkkale FK)

        SARI KARTLAR: İsmet, İhsan Uğur (Erciyes 38 FK) Nuri, Yıldıray (Kırıkkale FK)

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 15’inci hafta maçında Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Kırıkkale FK’ya 2-0’lık skorla mağlup oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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