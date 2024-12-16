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        Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü

        KAYSERİ'de Abdurrahman Kabadayı (38), tamir için girdiği plastik doğrama kazanın çalışması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:40
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        Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü
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        KAYSERİ'de Abdurrahman Kabadayı (38), tamir için girdiği plastik doğrama kazanın çalışması sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 17'nci Cadde'deki bir PVC fabrikasında meydana geldi. Abdurrahman Kabadayı, çalıştığı fabrikada bozulan plastik doğrama kazanını tamir etmek için içine girdi. Makine, Kabadayı içindeyken çalıştı. Kazanın içinden çıkamayan Abdurrahman Kabadayı, hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazandan çıkarılan Abdurrahman Kabadayı'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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