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        Kayseri'de kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

        KAYSERİ'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 20:43 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:45
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        Kayseri'de kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        KAYSERİ’de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Ş.K., ağır yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarında meydana geldi. H.K. yönetimindeki 38 ABT 086 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.K.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ş.K., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonet şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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