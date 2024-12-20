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        Kayseri'de büyükbaş dolandırıcılığına 4 gözaltı

        KAYSERİ'de570 bin TL karşılığında 12 adet büyükbaş alıp, parasını ödemeyen 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:55
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        Kayseri'de büyükbaş dolandırıcılığına 4 gözaltı
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        KAYSERİ'de570 bin TL karşılığında 12 adet büyükbaş alıp, parasını ödemeyen 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

        Olay, 19 Aralık'ta Kocasinan ilçesi Boyacı Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. ve E.D., 12 adet büyükbaşını 570 bin TL karşılığında B.K., E.A., E.Y. ve F.A.'ya sattı. Parasını alamayıp, dolandırıldığını anlayan H.A. ve E.D., jandarmaya ihbarda bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler B.K., E.A., E.Y. ve F.A. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sivas'ın Gemerek ilçesinde canlı olarak bulunan 12 adet büyükbaş ise sahiplerine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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