Kayserispor - Galatasaray: 1-5

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri – Gökhan Sazdağı , Attamah, Jeanvier, Carole (Dk. 83 Nazon), Hasan Ali Kaldırım, Cardoso (Dk.75 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi (Dk. 58 Bourabia), Bahoken (Talha Sarıaslan), Boa Morte.

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan (DK. 78 Jelert), Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 78 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 88 Berat Luş), Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens (DK. 78 Batshuayı), Yunus Akgün, Osimhen (Dk. 86 Metehan Baltacı)

GOLLER: Dk. 14 Bahoken (Kayserispor), Dk. 4 ve Dk. 71 Osimhen, Dk. 29, Dk. 87 Barış Alper Yılmaz, Dk. 51 Yunus Akgün (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Bourabia (Kayserispor)

SÜPER Lig'in 17’nci haftasında lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u Osimhen ve Barış Alper’in 2, Yunus Akgün’ün ise tek golü ile 5-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından son 3 maçtır Kayserispor deplasmanında galip gelemeyen Galatasaray, 3 maç sonra galip gelirken, puanını da 44’e yükselterek en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 8’e yükseltti. Ev sahibi Kayserispor ise 15 puanda kaldı.