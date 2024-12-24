12 yaşındaki Suriyeli Mansur, ülkesine dönüp polis olmak istiyor

SURİYE'de iç savaşın başlaması sonrası 2012 yılında Türkiye'ye sığınıp Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine yerleşen ailenin oğlu Mansur Elduvali (12), Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine geri dönmenin hayalini kuruyor. Elduvali, "Beşar Esad'ı kovduk. Şimdi, Suriye'yi özledik. Oraya gitmek istiyorum. Benim orada hayallerim var. Oraya gidersem polis olmayı düşünüyorum" dedi.

Suriye'de yaşayan Elduvali ailesi, ülkelerindeki iç savaşın başlamasının ardından 2012 yılında Türkiye'ye göç etti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine yerleşen aile, burada tarım işleriyle uğraşarak geçimini sağlamaya başladı. 12 yıldır Kayseri'de yaşayan 8 kardeşten en küçükleri olan Mansur Elduvali, Suriye'deki Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine geri dönme hayali kuruyor. 7'nci sınıf öğrencisi Mansur Elduvali, "Buraya geldiğimde 1 yaşındaydım. 8 kişilik bir aileyiz. Annem ve babamla birlikte buraya geldik. Türkiye’de büyüdüm, okula gittim, arkadaşlarım oldu ve Türkçe öğrendim. Ama artık Suriye’de savaş bitti. Beşar Esad'ı kovduk. Şimdi, Suriye'yi özledik. Oraya gitmek istiyorum. Benim orada hayallerim var. Orada meslek sahibi olacağım. Oraya gidersem polis olmayı düşünüyorum. Oraya, Türkleri de davet ediyoruz. Suriye'yi çok merak ediyorum. Herkes vatanına gitsin. Bizde yakın zamanda inşallah vatanımıza gideceğiz. Türk ağabeylerime selam olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Bize kucak açtı" ifadelerini kullandı.