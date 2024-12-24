Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        12 yaşındaki Suriyeli Mansur, ülkesine dönüp polis olmak istiyor

        SURİYE'de iç savaşın başlaması sonrası 2012 yılında Türkiye'ye sığınıp Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine yerleşen ailenin oğlu Mansur Elduvali (12), Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine geri dönmenin hayalini kuruyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 yaşındaki Suriyeli Mansur, ülkesine dönüp polis olmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SURİYE'de iç savaşın başlaması sonrası 2012 yılında Türkiye'ye sığınıp Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine yerleşen ailenin oğlu Mansur Elduvali (12), Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine geri dönmenin hayalini kuruyor. Elduvali, "Beşar Esad'ı kovduk. Şimdi, Suriye'yi özledik. Oraya gitmek istiyorum. Benim orada hayallerim var. Oraya gidersem polis olmayı düşünüyorum" dedi.

        Suriye'de yaşayan Elduvali ailesi, ülkelerindeki iç savaşın başlamasının ardından 2012 yılında Türkiye'ye göç etti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine yerleşen aile, burada tarım işleriyle uğraşarak geçimini sağlamaya başladı. 12 yıldır Kayseri'de yaşayan 8 kardeşten en küçükleri olan Mansur Elduvali, Suriye'deki Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine geri dönme hayali kuruyor. 7'nci sınıf öğrencisi Mansur Elduvali, "Buraya geldiğimde 1 yaşındaydım. 8 kişilik bir aileyiz. Annem ve babamla birlikte buraya geldik. Türkiye’de büyüdüm, okula gittim, arkadaşlarım oldu ve Türkçe öğrendim. Ama artık Suriye’de savaş bitti. Beşar Esad'ı kovduk. Şimdi, Suriye'yi özledik. Oraya gitmek istiyorum. Benim orada hayallerim var. Orada meslek sahibi olacağım. Oraya gidersem polis olmayı düşünüyorum. Oraya, Türkleri de davet ediyoruz. Suriye'yi çok merak ediyorum. Herkes vatanına gitsin. Bizde yakın zamanda inşallah vatanımıza gideceğiz. Türk ağabeylerime selam olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Bize kucak açtı" ifadelerini kullandı.

        'İNŞALLAH SURİYE'YE DÖNECEĞİZ'

        Mansur’un ağabeyi Enes Elduvali (22) ise "Biz Suriye'de savaş olduğu için Türkiye’ye sığındık. Allah razı olsun, Türkiye bize baktı. Şimdi savaş bitti. İnşallah Suriye’ye döneceğiz. Bahçemize ve arazimize yeniden bakacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin tarımı için 250 araştırmacı ve 110 öğrenci proje üretiyor
        Türkiye'nin tarımı için 250 araştırmacı ve 110 öğrenci proje üretiyor
        Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 1 taraftar tutukl...
        Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 1 taraftar tutukl...
        Kayseri'de yasa dışı avlanan 4 kişiye idari işlem uygulandı
        Kayseri'de yasa dışı avlanan 4 kişiye idari işlem uygulandı
        Başkan Özdoğan, 2024'deki faaliyetlerini değerlendirdi
        Başkan Özdoğan, 2024'deki faaliyetlerini değerlendirdi
        Melikgazi'de 5,5 yılda 16 tarihi eser restore edildi
        Melikgazi'de 5,5 yılda 16 tarihi eser restore edildi
        Kayseri'de Muhittin Birdal Camisi'nin yapımı için protokol imzalandı
        Kayseri'de Muhittin Birdal Camisi'nin yapımı için protokol imzalandı