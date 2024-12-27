Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı; 2 yaralı

        KAYSERİ'de, bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçmek isteyen Ali Atak'a motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:33 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı; 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçmek isteyen Ali Atak'a motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Berkay Ç.’nin kullandığı 38 AHY 747 plakalı motosiklet, bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçmek isteyen Ali Atak'a çarptı. Kazada sürücü Berkay Ç. ve Atak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Kayseri Şeker'de Çiftçi Meclisi'nin 28'inci toplantısı yapıldı
        Kayseri Şeker'de Çiftçi Meclisi'nin 28'inci toplantısı yapıldı
        Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Kayseri'de anıldı
        Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Kayseri'de anıldı
        MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Akmermer, 2024 yılını değerlendirdi
        MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Akmermer, 2024 yılını değerlendirdi
        Husumetlisini yolda tabanca ile yaraladı; o anlar kamerada
        Husumetlisini yolda tabanca ile yaraladı; o anlar kamerada
        Çocuklarını görmek için geldiği Kayseri'de bıçaklanarak öldürüldü
        Çocuklarını görmek için geldiği Kayseri'de bıçaklanarak öldürüldü
        Kayseri'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Kayseri'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor