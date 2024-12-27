Bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı; 2 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Berkay Ç.’nin kullandığı 38 AHY 747 plakalı motosiklet, bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçmek isteyen Ali Atak'a çarptı. Kazada sürücü Berkay Ç. ve Atak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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