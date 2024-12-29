Melikgazi Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 67-64
SALON:Kadir Has HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Sertan Kırıklar, Samet BinerMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 5, Dangerfield 10, Doğa 5, Gonca 2, Meltem, Powers 20, Diallo 8, Fall 17 BOTAŞ: Cuic 3, Rana, Işık Su, Büşra 12, Gülşah 5, Melike, Dantas 18, Cave 18, Allen 81'İNCİ PERİYOT: 17-19DEVRE: 26-373'ÜNCÜ PERİYOT: 46-53Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı BOTAŞ'ı 67-64'lük skorla mağlup etti.
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Sertan Kırıklar, Samet Biner
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 5, Dangerfield 10, Doğa 5, Gonca 2, Meltem, Powers 20, Diallo 8, Fall 17
BOTAŞ: Cuic 3, Rana, Işık Su, Büşra 12, Gülşah 5, Melike, Dantas 18, Cave 18, Allen 8
1'İNCİ PERİYOT: 17-19
DEVRE: 26-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 46-53
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı BOTAŞ’ı 67-64’lük skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Aerial Powers oldu.
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