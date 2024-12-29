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        Melikgazi Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 67-64

        SALON:Kadir Has HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Sertan Kırıklar, Samet BinerMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 5, Dangerfield 10, Doğa 5, Gonca 2, Meltem, Powers 20, Diallo 8, Fall 17 BOTAŞ: Cuic 3, Rana, Işık Su, Büşra 12, Gülşah 5, Melike, Dantas 18, Cave 18, Allen 81'İNCİ PERİYOT: 17-19DEVRE: 26-373'ÜNCÜ PERİYOT: 46-53Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı BOTAŞ'ı 67-64'lük skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:30
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 67-64
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Sertan Kırıklar, Samet Biner

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 5, Dangerfield 10, Doğa 5, Gonca 2, Meltem, Powers 20, Diallo 8, Fall 17

        BOTAŞ: Cuic 3, Rana, Işık Su, Büşra 12, Gülşah 5, Melike, Dantas 18, Cave 18, Allen 8

        1'İNCİ PERİYOT: 17-19

        DEVRE: 26-37

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 46-53

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı BOTAŞ’ı 67-64’lük skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Aerial Powers oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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