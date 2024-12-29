Melikgazi Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 67-64

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı BOTAŞ’ı 67-64’lük skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Aerial Powers oldu.

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