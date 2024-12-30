İhtara uymayan otomobil sürücüsü, takiple yakalandı

Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri 40 AD 111 plakalı otomobilin sürücüsü Rıdvan T.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. Rıdvan T. yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Şüpheli, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık takibiyle Osman Gazi Mahallesi 4361. Sokak’ta yakalandı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Rıdvan T., polis merkezine götürüldü.

KAYSERİ'de otomobiliyle polisin 'dur' ihtarına uymayan Rıdvan T. (34), takiple yakalandı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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