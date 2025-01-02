Otobüs durağında bıçaklı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ'de M.A.M. (18), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı H.B. tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Hakan Türk Caddesi üzerinde Seksenler Parkı yanındaki otobüs durağında meydana geldi. H.B. ile M.A.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.A.M., yaşanan arbede sırasında H.B. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan H.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, M.A.M.’nin ise durumun ağır olduğu öğrenildi.