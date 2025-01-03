Çatışmada kendisi de yaralanan cinayet sanığı fırıncıya 10 yıl hapsin gerekçesi: Silahındaki mermilerin tamamı bitene kadar ateş etti

KAYSERİ'de, fırında oto yıkamacı Osman Tüşümel'i (61) öldüren, kendisi de bacağından yaralanan iş yeri sahibi Lütfullah Tüysüz’ün (34), 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası verilip tahliye edilmesinin ardından, kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme, sanığın eyleminin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilemeyeceğine dikkat çekerek, “Maktulün kendisine yönelik 5’inci atıştan sonra sağına dönerek yere çömelmesi, dizlerinin üstünde yere düşmesine ve hareketsiz kalmasına rağmen eylemine son vermeyerek maktule silahında bulunan mermilerin tamamı bitene ateş etmeye devam ettiği” görüşünde bulundu.

Olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'taki fırında meydana geldi. Fırıncı Lütfullah Tüysüz ile aynı sokakta oto yıkamacı olan Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar tabancalarını çekip, birbirlerine ateş etti. Tüşümel hayatını kaybetti, Tüysüz ise bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lütfullah Tüysüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Osman Tüşümel'in cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Tüşümel toprağa verildi. Cinayet şüphelisi Lütfullah Tüysüz ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 13 Mart'ta taburcu edilip, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan, silahlı çatışmada fırında poğaça almak için bekleyen ve seken kurşunun koluna isabet etmesiyle yaralanan M.T.E.'nin babası A.E. ve avukatı Umut Taşdemir, Cinayet Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Çatışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Osman Tüşümel'in fırına geldiği, bu sırada Lütfullah Tüysüz'ün masada oturduğu görüldü. İçeride dolaşan Tüşümel dışarı çıktı, kısa süre sonra tekrar fırına girip Tüysüz'e doğru yönelip belinden 2 tabanca çıkararak ateş etti. Lütfullah Tüysüz de belinden çıkardığı silahla karşılık verdi. Osman Tüşümel'in aldığı kurşunlarla yere yığıldığı, görüntülerde yer aldı. Bu sırada fırından ekmek alan bir kişinin hızla dışarı doğru kaçtığı görüldü. Görüntülerde, çatışma sırasında fırının giriş kapısının yanında oturan ve poğaça almak için bekleyen abla kardeşin panik yaşadığı, birbirlerine sarılıp, masanın altına saklanmaya çalıştığı da yer aldı. Cinayet şüphelisi Tüysüz'ün, Tüşümel yere düştükten sonra cep telefonuyla uğraştığı görüldü.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık Lütfullah Tüysüz hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl 26 Eylül’de görülen davanın karar duruşmasında sanık Lütfullah Tüysüz, "Bu olay yaşanmasın diye uğraştım. Kendisi iş yerime gelip, 2 silahla ateş etti. Camın orada eşim ve çocuklarım vardı. Çocuklarımı okula götürecektim. Dizimin 2 yerinden yaralandım. Ben sadece onu durdurmak için silah çektim. Her şey bir anda oldu. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Kimse ölmesin istedim. Kasıtlı, bilinçli bir şey işlemedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.