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        Kayak yaparken düşen Rus turist hayatını kaybetti

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kayak yaparken düşen Rus turist T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:17 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:17
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        Kayak yaparken düşen Rus turist hayatını kaybetti
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        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kayak yaparken düşen Rus turist T.N.T. (15), hayatını kaybetti.

        Rus turist T.N.T, ailesi ile birlikte kayak yapmak için Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. T.N.T., öğle saatlerinde Develi Kapı'da pist dışında kayak sırasında dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Erciyes A.Ş. pist görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.N.T. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Rus turist burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.N.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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