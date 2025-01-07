Köpeğin saldırısına uğrayan Zeynep yaralandı
KAYSERİ'de sevmek istediği başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 8'inci sınıf öğrencisi Zeynep yaralandı.
KAYSERİ'de sevmek istediği başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 8'inci sınıf öğrencisi Zeynep yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. İsminin Zeynep olduğu öğrenilen 8'inci sınıf öğrencisi, sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve Kocasinan Belediyesi Küçük Dostlar Ambulansı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep’in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan ekipler tarafından barınağa götürülmek istenen ve tabancayla uyuşturucu iğne atılan köpek kaçtı. Ekiplerin köpeği yakalamak için çalışmaları sürüyor.
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