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        Kayserispor - Galatasaray maçında çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan 21 taraftar serbest kaldı

        SÜPER Lig'in 17'nci haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 21 Kayserispor taraftarı serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:55 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:55
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        Kayserispor - Galatasaray maçında çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan 21 taraftar serbest kaldı
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        SÜPER Lig’in 17’nci haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 21 Kayserispor taraftarı serbest bırakıldı.

        Süper Lig’in 17’nci haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçında çıkan olaylar sonrası dün gece saatlerinde 21 Kayserispor taraftarı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 taraftardan 3’ü tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 18 taraftar ise serbest kaldı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan 3 taraftar da adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturmanın devam ettiği de öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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