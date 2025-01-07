Kayserispor - Galatasaray maçında çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan 21 taraftar serbest kaldı

Süper Lig’in 17’nci haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçında çıkan olaylar sonrası dün gece saatlerinde 21 Kayserispor taraftarı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 taraftardan 3’ü tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 18 taraftar ise serbest kaldı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan 3 taraftar da adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturmanın devam ettiği de öğrenildi.

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