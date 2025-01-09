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        2 kardeşin öldüğü kazada kamyon şoförüne 91 bin TL ceza

        KAYSERİ'de otomobilin kamyona arkadan çarptığı, Nimet Göverçile (69) ile kız kardeşi Nemide Karanfil'in (62) hayatını kaybettiği kazada, kamyon şoförü Gökhan P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:17 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:20
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        2 kardeşin öldüğü kazada kamyon şoförüne 91 bin TL ceza
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        KAYSERİ'de otomobilin kamyona arkadan çarptığı, Nimet Göverçile (69) ile kız kardeşi Nemide Karanfil'in (62) hayatını kaybettiği kazada, kamyon şoförü Gökhan P., tutuksuz yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan P.’nin cezası, 91 bin TL para cezasına çevrildi.

        Kaza, 28 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında, Kayseri-Malatya kara yolunun 35'inci kilometresi Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Karanfil yönetimindeki 06 DF 3723 plakalı otomobil, istasyondan ana yola çıkan Gökhan P. yönetimindeki 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobildeki kız kardeşler Nimet Göverçile ile Nemide Karanfil öldü, sürücü Ahmet Karanfil ise yaralandı.

        Kaza, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonunun, yaklaşık 5 yıl önce, Nemide Karanfil ve bir süre önce hayatını kaybeden eşine ait olduğu öğrenildi. Diğer yandan Nimet Göverçile'nin Danimarka'da yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce izin için Türkiye'ye geldiği, o gün geri dönmeyi planladığı için kardeşi Nimet ve yeğeni Ahmet ile birlikte anne ve babalarının mezarını ziyarete giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

        Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Gökhan P., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle tutuksuz sanık Gökhan P. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Gökhan P., katılmadı. Gökhan P. ilk duruşmada kazada kusuru olmadığını söyleyerek, "Nevşehir'den Gaziantep'e çekirdek götürüyordum. Petrole ihtiyaçlarımı gidermek için girmiştim. Ardından sinyal yakarak kontrollü şekilde çıkış yaptım. Sağ şeritte 50-100 metre kadar ilerledim. Yanımdan 2-3 araç geçti. Kendi şeridimde ilerlerken arkamdan bir çarpma sesi duydum. Araçtan inip kamyonun arkasına gidip hemen 112'yi aradım. Herhangi bir kusurum yoktur" ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti sanık Gökhan P.'yi, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından hapis cezasını 91 bin TL para cezasına çevirdi. Heyet, sanığın ehliyetine de 1 yıl süre ile el konulmasına hükmetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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