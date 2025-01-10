Drift için cipiyle çıktığı Erciyes'te piste saplandı
KAYSERİ'de, arkadaşlarıyla birlikte Erciyes'e drift yapmak için çıkan sürücünün kullandığı cip, piste saplandı.
KAYSERİ'de, arkadaşlarıyla birlikte Erciyes'e drift yapmak için çıkan sürücünün kullandığı cip, piste saplandı. Mahsur kalan cip çekici yardımıyla kurtarılırken, sürücüye de para cezası uygulandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Erciyes Kayak Merkezi Tekir kapıda bulunan kayak pistinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte drift yapmak için Erciyes'e çıktığı iddia edilen F.E. yönetimindeki 38 NR 556 plakalı cip, piste saplandı. Kendi çabalarıyla cipi kurtaramayan F.E. ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve çekici sevk edildi. Cip, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Cip sürücüsüne para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.