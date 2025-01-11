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        Kayserispor - Samsunspor: 0-1

        STAT:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Murat TemelKAYSERİSPOR: Onurcan Piri – Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Attamah (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:36 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:36
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        Kayserispor - Samsunspor: 0-1
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Murat Temel

        KAYSERİSPOR: Onurcan Piri – Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Attamah (Dk.77 Ramazan Civelek), Baran Ali Gezek (Dk. 46 Ali Karimi) , Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Bourabia), Boa Morte, Cardoso, Mane (Dk. 69 Talha Sarıarslan), Bahoken

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk- Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Bola (Dk. 77 Soner Gönül), Soner Aydoğdu (Dk. 64 Ntcham), Celil Yüksel, Holse, Emre Kılınç (90+3 Yunus Emre Çift), Kingsley (Dk.64 Muja), Marıus Mouandilmadji (Dk. 77 Ercan Kara)

        GOLLER: Dk. 1 Marius Mouandilmadji (Samsunspor)

        SARI KARTLAR: Ramazan Civelek (Kayserispor), Zeki Yavru, Okan Kocuk (Samsunspor)

        SÜPER Lig'de 19’uncu haftanın açılış maçında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından konuk ekip puanını 36’ya yükseltirken, ligdeki 8’inci mağlubiyetini alan Kayserispor ise 16 puanda kaldı.

        1’inci dakikada Attamah’ın pasında Baran Ali’nin orta alanda kaptırdığı top Samsunspor kontra atağına dönüştü. Emre Kılınç’ın sol kanattan gönderdiği pasa hareketlenen Mouandilmadji’nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. (0-1)

        45’inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Bahoken’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

        48’inci dakikada Cardoso’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bahoken’in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinde patlayarak, yeniden oyun alanına döndü.

        51’inci dakikada Soner Aydoğdu’nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Onurcan topu kornere çeldi.

        64’üncü dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta kafa topuna hareketlenen Marius Mouandilmadji’nin vuruşu kaleci Onur’da kaldı.

        90+4'üncü dakikada sağ kanattan Hasan Ali'nin yaptığı ortada top sonrası Samsunspor ceza sahası içinde karambol yaşandı. Boa Morte'nin vuruşunda kaleci Okan'dan dönen topu Samsunspor savunması uzaklaştırdı.

        Karşılaşma, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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