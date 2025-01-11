Kayserispor - Samsunspor: 0-1

SÜPER Lig'de 19’uncu haftanın açılış maçında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından konuk ekip puanını 36’ya yükseltirken, ligdeki 8’inci mağlubiyetini alan Kayserispor ise 16 puanda kaldı.

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