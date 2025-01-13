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        Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın

        KAYSERİ'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 00:22 Güncelleme: 13.01.2025 - 00:25
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        Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın
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        KAYSERİ'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması başlattı.

        Yangın, akşam saatlerinde Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıktı. Sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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