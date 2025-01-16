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        14 yaşında Rus olduğunu öğrendi; 11 yıldır anne ve babasını arıyor

        KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde yaşayan Sofia Eliz Bera Abacı (25), 14 yıl önce kansere yakalanan ve daha sonra hayatını kaybeden babası sandığı Hamdi Abacı'dan Rus bir ailenin kızı olduğunu öğrendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:30
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        14 yaşında Rus olduğunu öğrendi; 11 yıldır anne ve babasını arıyor
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        KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde yaşayan Sofia Eliz Bera Abacı (25), 14 yıl önce kansere yakalanan ve daha sonra hayatını kaybeden babası sandığı Hamdi Abacı'dan Rus bir ailenin kızı olduğunu öğrendi. Abacı, o günden bu yana 11 yıldır Rus olan gerçek anne ve babasını arıyor. Abacı, "2014 yılında üvey babam ölmeden önce vicdanen rahatlamak amacıyla 'kızım senin gerçek ismin Sofia Eliz Bera' dedi. Ben o zamana kadar ismimi hep 'Elif' olarak biliyordum. 2022 yılına kadar 'Elif' ismimle yaşadım. Ardından gerçek ismimle yeniden kimlik aldım. 11 yıldır gerçek ailemi arıyorum" dedi.

        İki Rus sevgili, kayak yapmak için 1999 yılında Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. Bir süre Kayseri'de kalan ve hamile olan Rus kadın, 1 Nisan 2000 yılında Kayseri Doğumevi'nde kız çocuğu dünyaya getirdi. Rus anne ile hastanede aynı odayı paylaşan Zeliha Abacı'nın bebeği ise ölü doğdu. Rus sevgililer evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeklerini Abacı çiftine evlatlık olarak verdi. Zeliha Abacı ve Hamdi Abacı çifti, evlat edindikleri ve Sofia Eliz Bera Abacı adını verdikleri kıza bakmaya başladı. Abacı, 14 yaşına geldiğinde kansere yakalanan Hamdi Abacı'dan evlatlık olduğunu öğrendi. Sofia'ya Rus olduğunu ve evlat edinme sürecini anlatan Hamdi Abacı, bir süre sonra hayatını kaybetti. Üvey annesi Zeliha Abacı'nın kendisine kötü davranması ile evi terk eden Sofia, üvey babası Hamdi Abacı'nın kız kardeşinin evinde bir süre kaldı. Sonrasında ise çeşitli işlerde çalışarak ayaklarının üzerinde durmaya çalıştı. Rus Sofia, son 1 yıldır ise İncesu ilçesinde belediye işçisi olarak çalışan Ali Dilek ile Ayşenur Dilek çiftinin yanında kalıyor.

        Yaşadığı süreci anlatan Abacı, "Üvey babam Hamdi ile üvey annem Zeliha 1999 yılında evlenip Kırşehir'e taşınıyorlar. Orada üvey annem hamile kalıyor. Kırşehir'den Kayseri'ye gelirken sancılanıyor. Kayseri Devlet Hastanesi’nde doğum yapıyor. Doğum esnasında bebekleri ölüyor. Yerine ben konuluyorum. Adımı 'Elif' olarak biliyorum. 7 yaşına kadar gözlerimin tanık olduğu gerçek öz ailemin üvey aileme para verdiğine tanık oluyorum. Para verdikten sonra 'annen sana bakıyor mu?' diye soru soruyorlar. 'Evet' diyorum. 'O sana ne alıyor?' dediklerinde ise 'hiçbir şey' diyorum. O zaman parayı kesiyorlar. Para kesildikten sonra üvey annemin psikolojik baskıları başlıyor. İster istemez daha çok şüphelenmeye başlıyorum" diye konuştu.

        '4 KEZ ÜNİVERSİTE KAZANDIM, MADDİ İMKANSIZLIKLARDAN DOLAYI OKUYAMADIM'

        Üvey babası Hamdi Abacı'nın vicdan azabı çekerek ölmeden önce gerçekleri anlattığını belirten Sofia Bera, "2014 yılında üvey babam ölmeden önce vicdanen rahatlamak amacıyla 'kızım senin gerçek ismin Sofia Eliz Bera' dedi. Ben o zamana kadar ismimi hep 'Elif' olarak biliyordum. 2022 yılına kadar hep 'Elif' ismimle yaşadım. Ardından gerçek ismimle yeniden kimlik aldım. 11 yıldır gerçek ailemi arıyorum. Devlet büyüklerimden bana yardımcı olmasını istiyorum. Kendi gücümle hiçbir şekilde bulamadım. Çok sıkıntı yaşadım. Maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadım. 4 üniversite kazandım. Ama okuyamadım. Şu an Ali ve Ayşenur Dilek çiftinin yanındayım. Onlar bana sahip çıktılar. Ayşenur abla önce arkadaşımdı şimdi ailem oldu" ifadelerini kullandı.

        ‘HER ZAMAN ARKASINDAYIZ’

        Sofia Eliz Bera'ya evlerinin kapısını açan çiftten Ali Dilek, "1 yıldır yanımızda kalıyor. Ailesini bulması için her türlü imkanı sağlıyoruz. Onu kızımız gibi görüyoruz" derken, eşi Ayşenur Dilek ise "Özel sektörde çalışırken tanıştık. Oturup dertleşirken kimsesiz olduğunu öğrendim. Evlatlarımın ablası olarak sahip çıktım. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Her zaman da arkasındayız. Büyüklerimizden destek olmasını istiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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