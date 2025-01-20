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        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi

        KAYSERİ'de oğlu Demir K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:33
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        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi
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        KAYSERİ’de oğlu Demir K.’yı (7) tabancayla ağır yaralayan Volkan K., kendini eve kilitledi. Polis ekiplerinin Volkan K.’yi ikna çalışmaları sürüyor.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak’taki 14 katlı bir binanın 2’nci katında meydan geldi. 3 suç kaydı bulunan Volkan K., henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir K.’yi tabancayla ağır yaraladı. Anneni ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir K., Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından Volkan K., kendini eve kilitledi.

        Polis ekipleri, teslim olması için Volkan K.’yi ikna etmek amacıyla çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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