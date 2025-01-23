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        'Özel muayenehane'de uygulanan tedavinin hastanelik ettiği iddiasına soruşturma

        KAYSERİ'de soğuk algınlığı şikayeti için 'özel muayenehane' ve hemen yanında 'sağlık ürünleri' yazan işletmeye götürülüp, burada serum takılıp, ilaç tedavisi uygulanan Hilal Nur Kırtepe (17), durumu ağırlaşınca Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:05
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        'Özel muayenehane'de uygulanan tedavinin hastanelik ettiği iddiasına soruşturma
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        KAYSERİ'de soğuk algınlığı şikayeti için 'özel muayenehane' ve hemen yanında 'sağlık ürünleri' yazan işletmeye götürülüp, burada serum takılıp, ilaç tedavisi uygulanan Hilal Nur Kırtepe (17), durumu ağırlaşınca Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 günlük tedavi sonrası Kırtepe taburcu olurken, dedesi Mehmet Kırtepe kendisini doktor olarak tanıtan fakat ambulans görevlisine 'Doktor değilim' diyen H.U.'nun torununa serum takıp, ilaç vererek yanlış tedavi uyguladığını iddia etti. İfadesi alınan H.U. serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü muayenehaneyi mühürledi.

        Soğuk algınlığı şikayeti bulunan Hilal Nur Kırtepe, 16 Ocak'ta dedesi tarafından Kocasinan ilçesindeki mahallerinde bulunan, üzerinde 'özel muayenehane' ve hemen yanında 'sağlık ürünleri' yazan iş yerine başvurdu. Kırtepe'ye burada serum takıldı, ilaç tedavisi uygulandı. Tedavi sonrası evine gönderilen Kırtepe, 1 gün sonra yine aynı yere başvurdu. Burada Kırtepe'ye yine ilaç tedavisi uygulandı. Kırtepe'nin durumu burada ağırlaştı, bunun üzerine ambulans çağrıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen Kırtepe yoğun bakıma alındı. Kırtepe 4 günlük tedavisinin ardından taburcu edilirken, dede Mehmet Kırtepe kendisini doktor olarak tanıtan fakat ambulans görevlisine 'Doktor değilim' diyen H.U.'nun torununa serum takıp, ilaç vererek yanlış tedavi uyguladığını iddia etti. Şikayet sonrası H.U. ifadesi için polis merkezine götürüldü. H.U., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        'AMBULANS GÖREVLİSİNE DOKTOR OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

        Mehmet Kırtepe, "Torunumu üşütme vakasıyla kliniğe götürdüm. 16 Ocak akşamında serumu taktıktan sonra herhangi bir sorun olmadı. Ertesi gün çocuk iyileşmeyince yeniden gittik. Saat 12.00'de serumu taktılar. Hemşirenin yanındaki kişi, 'Doktorum' dedi. Sonra kliniğe ambulans çağırdık. Bu kişi, ambulans görevlisine doktor olmadığını söyledi. Ambulans görevlisi, serumu yapanı dışarı çıkardı. Ambulansla aldık ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirdik. Çocuğumuzun bazı tetkiklerini yaptılar. Orada yarım saat falan bekledik. Durumu iyi değildi. 'Siz ne yaptınız?' diye sordular. Biz de 'kliniğe götürdük' dedik. Doktor, 'çocuğa verilen ilaçların ismini al' dedi. Tekrardan gidip, ilaçların ismini aldım. Doktorlar, çocuğa ölümcül ilaç verildiğini, böyle bir kliniğe neden götürdüğümüzü söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu ruhsata dayanarak gittik. Sonra bir haber geldi ve acilen yoğun bakıma alınacağını söylediler. Çocuk kendinde değil, tamamıyla gitti. Yoğun bakıma aldılar. Bir gece yoğun bakımda kaldı. 10 dakika falan gördük, çocuk kendinde değildi. Sağlık Bakanlığı'nı aradım ve 'klinikte doktorum deyip, doktor olmayan bir kişi torunuma serum vererek, onun hayatıyla oynadı ve şu anda hayati tehlikesi var' dedim. 10 dakika sonra bana geri dönüp, 'gereğini yapacağız, çocuğun durumunu öğrenip size bilgi vereceğiz' dediler" dedi.

        'HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

        Mehmet Kırtepe, "Daha sonra polis merkezine gittim. İfademi verdim. Çocuğun kimliğini, dedesi olduğumu falan söyledim. Çocuğu, pazartesi günü servisten çıkardık. Şikayetçiyim. Sağlık Bakanlığı'nın bu duruma el atacağına inanıyorum. Bunların cezalandırılmasını istiyorum. Benim çocuğum her an gidebilirdi. Hayatını kaybedebilirdi. Gitti, geldi. Dün gece şoka girdi ve bizi tanımadı. Çocuk kendinden geçtikten sonra bizi tanımıyor. Kendine gelince, 'bana ne oldu?' diyor. Nasıl bir ilaç verildiyse, inşallah ortaya çıkacak" diye konuştu.

        İDDİALAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

        Diğer yandan DHA muhabirinin ulaştığı H.U. iddialar ile ilgili açıklama yapmayacağını söylerken, Mehmet Kırtepe'nin şikayeti sonrası İl Sağlık Müdürlüğü'nün olay ile ilgili soruşturma başlattığı ve muayenehaneyi mühürlediği bildirildi. Soruşturma bitene kadar muayenehanenin mühürlü kalacağı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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