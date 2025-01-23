Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay M.S.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan M.S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay M.S.G. (36), polis tarafından yakalandı.

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