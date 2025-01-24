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        Kayseri'de otomobil refüje düştü: 4 yaralı

        KAYSERİ- Niğde yolunda otomobilin refüje düştüğü kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 21:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:20
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        Kayseri'de otomobil refüje düştü: 4 yaralı
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        KAYSERİ- Niğde yolunda otomobilin refüje düştüğü kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Kayseri-Niğde yolunda meydana geldi. K.Ö. idaresindeki 06 CFE 217 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje düştü. Kazada otomobilde bulunan K.Ö., Ş.Y.Ö. (31), M.Ö. (3) ve L.Ö. (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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