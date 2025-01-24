Kayseri'de otomobil refüje düştü: 4 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Kayseri-Niğde yolunda meydana geldi. K.Ö. idaresindeki 06 CFE 217 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje düştü. Kazada otomobilde bulunan K.Ö., Ş.Y.Ö. (31), M.Ö. (3) ve L.Ö. (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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